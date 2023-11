Minnesota retrouve la victoire et sécurise sa première place

NBA - Les Minnesota Timberwolves ont gagné facilement à Memphis ce dimanche 26 novembre. L'équipe de Rudy Gobert (13 points) conserve la première place à l'Ouest.

Après sa défaite contre Sacramento (111-124) en début de week-end, Minnesota a retrouvé la victoire ce dimanche à l’occasion d’un déplacement à Memphis (97-119).

Les Timberwolves se sont largement imposés sur le parquet des Grizzlies en faisant tourner leurs cadres. Ainsi, Rudy Gobert n’a joué que 25 minutes, pour 13 points à 5/7 aux tirs et 3/4 aux lancers francs, 4 rebonds, 2 contres et 5 fautes, avec un +/- de +16. Au classement, l’équipe des Twins Cities dominent la conférence Ouest avec 12 victoires et 4 défaites.

C’est le deuxième meilleur bilan de la NBA derrière les Boston Celtics (13 victoires et 4 défaites) qui ont battu Atlanta. Dans les autres matches, peu de Français ont joué. Evan Fournier n’est pas entré lors de la défaite des Knicks de New York contre Phoenix (113-116) sur un énorme 3-points de Devin Booker.

Autrement, Théo Maledon n’a joué que 4 minutes lors de la défaite de Charlotte à Orlando (130-117). Rayan Rupert n’était pas avec les Blazers lors de leur revers à Milwaukee, eux qui menaient pourtant de 26 points en deuxième mi-temps. Enfin, Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs ont encore perdu, malgré la belle performance du rookie français.