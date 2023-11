Mohammad Diop à Loon-Plage jusqu’au 20 janvier

NM1 - Mohammad Diop s'est engagé avec Loon-Plage en Nationale 1 masculine (NM1) jusqu'au 20 janvier prochain.

Cheikh Diallo et Ousmane Camara étant blessés, Loon-Plage a décidé de faire venir Mohammad Diop (2,04 m, 25 ans) jusqu’au 20 janvier indique La Voix du Nord.

« Je l’avais aussi déjà affronté quand j’entraînais les Espoirs du BCM. C’est un profil athlétique, qu’on n’avait pas forcément », a expliqué le coach Quentin Wadoux, dont l’équipe occupe la cinquième place de la poule A de Nationale 1 masculine (NM1) avec 8 victoires en 12 matches.

En 2022-2023, le Lyonnais passé par le centre de formation de l’Élan Chalon et du Boulazac Basket Dordogne a partagé sa saison entre Toulouse en NM1 (10,6 points à 39,5% de réussite aux tirs et 5,7 rebonds en 28 minutes sur 17 matches) et Denain en Pro B (2,8 points à 45,9% et 1,9 rebond en 9 minutes sur 14 rencontres).