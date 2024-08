Monaco a bouclé son recrutement

Monaco affiche complet pour la saison 2024-2025. Avec la signature de Furkan Korkmaz (2,01 m, 27 ans), plutôt annoncé en poste 2/1 qu’en 2/3, l’effectif de la Roca Team est complet nous a confirmé le GM du club, Oleksiy Yefimov.

Après les tests de début de saison à Monaco, l’effectif de Sasa Obradovic prendra la direction de Bormio le 24 août pour son traditionnel stage d’avant-saison. 14 joueurs composent l’effectif 2024-2025. Les départs de Jordan Loyd, Donta Hall et Yakuba Ouattara ont été compensés par les signatures de Nick Calathes (1,96 m, 35 ans), Furkan Korkmaz, Juhann Begarin (1,96 m, 22 ans) et Georgios Papagiannis (2,18 m, 27 ans). Reste à savoir si John Brown, opéré de l’épaule et arrêté jusqu’en janvier, fera toujours partie du groupe. Le club n’a pas activé l’option pour le conserver.