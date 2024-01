Monaco fait le boulot contre l’Élan Chalon, avec un Mike James d’une rentabilité extrême

L’AS Monaco s’est imposée 82-69 face à l’Élan Chalon ce dimanche 28 janvier pour la 21e journée de Betclic ÉLITE. Moins de deux jours après sa courte victoire chez l’Anadolu Efes Istanbul en EuroLeague, les joueurs du club de la principauté ont fait la course en tête contre le promu bourguignon. C’est déjà leur 19e victoire de la saison en championnat de France, en seulement 20 rencontres.

28 points en 14 minutes et 53 secondes pour Mike James

Si l’Élan Chalon n’a pas démérité, revenant même à -3 en milieu de troisième quart-temps (55-52), l’AS Monaco a pu compter sur un Mike James de gala. Celui qui est peut-être le meilleur joueur d’Europe cette saison avait déjà marqué 24 points à 4/5 à 3-points à la mi-temps et la Roca Team menait 46-33. Au final, l’Orégonais a inscrit 28 points à 7/13 aux tirs en exactement 14 minutes et 53 secondes. C’est cependant sans lui que les locaux ont refait la différence. Elie Okobo a également brillé avec 22 points à 9/14 et 4 passes décisives en 25 minutes.

C’est sans trop de difficulté que les Monégasques sont donc allés chercher leur 19e succès, malgré les 19 points d’Aleksej Nikolic et les 16 de Ryan Mikesell. Antoine Eïto a lui eu plus de mal (0/9 aux tirs, -6 d’évaluation en 23 minutes). Au classement, les Chalonnais reculent à la 14e place avec 8 victoires et 13 défaites. Ils espèrent que l’arrivée d’un nouveau pivot, appelé à remplacer Mattias Markusson, pourra les aider à se relancer.