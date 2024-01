Direction Fos-sur-Mer pour Mattias Markusson

Mise à jour : Juste avant la réception cruciale de l’Élan Béarnais, le club de Fos-Provence a confirmé la signature de Mattias Markusson. L’ancien poste 5 de l’Élan Chalon s’est engagé pour la phase retour avec les BYers. Il disputera son premier match mardi à l’Espace Sept Arpents de Souffelweyersheim, à quelques encablures du Rhénus, lieu de son match référence en Betclic ÉLITE, lui qui avait détruit la raquette strasbourgeoise au lendemain de Noël (17 points à 100% et 9 rebonds).

(Article d’origine, 17h07) : « Notre poste 5, on ne l’a jamais eu », soufflait encore Rémi Giuitta la semaine dernière, dépité par six mois de recherches infructueuses d’un pivot étranger. Mais l’entraîneur de Fos-Provence est arrivé au bout de ses peines, au moins pour ce dossier-là. Selon nos informations, le club méditerranéen a mis la main sur Mattias Markusson, libéré par l’Élan Chalon ce jour afin « d’aller chercher un rôle majeur au sein d’un autre projet ». Fos, donc, où il rejoindra son ex-coéquipier Damien Bouquet.

Enfin au niveau de la Betclic ÉLITE au cours des trois dernières rencontres (10,7 points à 88% et 5,3 rebonds pour 17 d’évaluation en 22 minutes), le géant suédois ne s’épanouissait pourtant plus en Saône-et-Loire, trop souvent cantonné à un rôle secondaire (3,3 points et 3,6 rebonds en 13 minutes de moyenne avant cette séquence), pas assez agressif en match selon Savo Vucevic.

Déterminant en finale de Pro B

Ainsi, Mattias Markusson va retrouver un championnat qu’il connait bien. Pour sa deuxième saison professionnelle, l’ancienne machine à double-double d’Opava avait été l’une des clefs de voûte de la montée de Chalon-sur-Saône en Betclic ÉLITE. Auteur d’un exercice à 7,8 points à 72% et 8 rebonds de moyenne, il avait surtout été le baromètre de l’Élan en finale : 0 point lors de la première manche perdue contre Champagne Basket, 22 points et 21 rebonds en cumulé lors des deux matchs suivants. Du haut de ses 217 centimètres, le Scandinave avait contredit la croyance populaire comme quoi la Pro B est une jungle pour petits intérieurs cubiques. Et désormais, c’est dans un tout autre contexte qu’il tentera de récidiver : déjà vu à la Halle Henri-Giuitta en 2022 lors d’un 1/32e de finale de Coupe de France (6 points et 7 rebonds), Markusson participera à la mission maintien de Fos, inattendue lanterne rouge de l’antichambre.