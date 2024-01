Mattias Markusson s’apprête à quitter l’Élan Chalon

Mattias Markusson (2,17 m, 27 ans) à l’Élan Chalon, c’est bientôt fini. Selon le Journal du Saône-et-Loire, le pivot suédois s’apprête à quitter le club bourguignon. Il n’est d’ailleurs pas du déplacement à Monaco, où son équipe joue ce dimanche pour la 21e journée de Betclic ÉLITE.

Plus tôt cette saison, Mattias Markusson avait déjà été mis sous pression du fait de ses performances relativement discrètes. Seulement, l’ancien joueur d’Opava en Tchéquie avait réalisé un gros match à Strasbourg (17 points à 7/7 aux tirs et 9 rebonds) pour conclure l’année 2023 par une victoire. Mais depuis, il n’a pas confirmé et le club champion de France 2012 et 2017, qui glisse dangereusement vers la queue du classement (13e avec 8 victoires et 12 défaites), a finalement pris la décision de s’en séparer.

Retour en Pro B

Arrivé en 2022, le Scandinave a participé à la remontée de l’Élan Chalon en Betclic ÉLITE (7,8 points à 72,4% et 8 rebonds en 22 minutes sur 48 matches de saison régulière, playoffs et Leaders Cup Pro B). Mais à ce niveau, en difficulté face aux athlètes de la division, l’ancien de Loyola Marymount (NCAA) ne tournait qu’à 4,5 points à 66% de réussite aux tirs et 3,8 rebonds en 14 minutes après 19 rencontres de saison régulière. Il s’apprête à retrouver la Pro B, où un club comme Fos recherche un pivot depuis le début de saison par exemple…