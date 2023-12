L’Elan Chalon renverse Strasbourg avec un invité inattendu : Mattias Markusson

Betclic ELITE - Après un départ raté (24-8), l'Elan Chalon est parvenu à inverser la situation à Strasbourg pour terminer l'année 2023 sur une victoire (82-86). Mis sur le côté pendant un temps cette saison, Mattias Markusson (17 points) a fait figure de facteur X.

Pendant les fêtes, il se peut qu’un invité inattendu se présente à votre repas de famille ou votre soirée entre amis. Ce mardi, Mattias Markusson (17 points à 100 % de réussite aux tirs, et 9 rebonds pour 28 d’évaluation) avait le costume du convive rêvé pour l’Elan et plutôt de celui qu’on attendait plus et que l’on espérait surtout pas pour la SIG. Le géant suédois a en tout cas été essentiel dans le succès de Chalon-sur-Saône face à Strasbourg au Rhénus (82-86).

Un temps sorti de la rotation début décembre

Depuis le début de la saison, Mattias Markusson tourne à 12 minutes de jeu en moyenne. Acteur de la montée en Betclic ELITE, il a vu son rôle se réduire jusqu’à progressivement disparaître un temps de la rotation. Son entraîneur Savo Vucevic n’avait d’ailleurs pas hésité à lui mettre la pression, le pivot étant « trop timide en match ». Après deux matchs où il n’a fait que fouler le parquet début décembre (2 et 1 minutes contre Nanterre et Blois), il est réapparu pour les rencontres de l’ASVEL (17 minutes) et Cholet (8 minutes), sans toutefois être beaucoup plus impliqué dans le jeu.

Strasbourg vaillant, mais Strasbourg impuissant face à Markusson et son 2,17 m

Sauf qu’après un départ complètement raté de son équipe face à la SIG Strasbourg (24-8, 12′) et un panier inscrit après plus de 8 minutes jeu, il a fait figure de sauveur au Rhénus. Ayant réussi quelque peu à combler son retard au moment de retourner aux vestiaires (38-33, 20′), l’Elan a pu s’appuyer en grande partie sur son intérieur suédois en seconde période, qui a lui-même pu compter sur les superbes services de Aleksej Nikolic (24 points à 7/8 de réussite aux tirs, et 7 passes décisives).

En face, Strasbourg a pu constater que les Bourguignons ne sont pas l’une des meilleures équipes à 3-points du championnat (3e) pour rien (11/19 à 3-points). Malgré plusieurs barouds d’honneurs avec l’appui d’un Rhénus comble, dont un dernier instigué par Phil Booth (17 points et 3 passes décisives), la SIG n’est jamais parvenue à revenir à hauteur de l’Elan dans l’ultime période (82-86).

