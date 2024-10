Monaco : Furkan Korkmaz arrêté 3 à 4 semaines

L’AS Monaco a donné des nouvelles concernant la blessure de son ailier shooteur Furkan Korkmaz (2,01 m, 27 ans). L’international turc souffre d’une « légère déchirure à l’adducteur droit« , ce qui le rend indisponible pour les trois à quatre semaines à venir.

L’ancien joueur NBA est arrivé hors de forme à Monaco selon son coach Sasa Obradovic, au point de l’astreindre à du travail physique supplémentaire la semaine dernière. « Il est arrivé hors de forme et depuis, il a du mal. Il est évident que l’on attend beaucoup plus de lui : il faut qu’il soit en meilleure forme que ça ! » Ce ne sera pas pour tout de suite puisqu’il ne devrait donc pas revenir avant début novembre, retardant donc une nouvelle fois son retour à ses pleines capacités. « Je ne comprends pas comment on peut arriver en présaison en étant aussi peu prêt », a encore répété Sasa Obradovic jeudi en conférence de presse, après avoir vu sa recrue se blesser tout seul à l’adducteur droit.