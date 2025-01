Monaco : Jordan Loyd va manquer un mois de compétition, Élie Okobo également out

Absent depuis le déplacement à Belgrade le 17 janvier, Jordan Loyd a déjà manqué les matchs contre Nancy et Bologne depuis. L’arrière de l’AS Monaco ne sera pas non plus dans l’avion pour Le Mans en vue de la rencontre de dimanche, tout comme il risque d’en rater cinq autres après…

Touché aux ischios-jambiers, le MVP 2023 de la finale de Betclic ÉLITE est sur le flanc pour plusieurs semaines. Son retour est espéré pour la Leaders Cup, où la Roca Team affrontera Bourg-en-Bresse en quart de finale à Caen le 14 février.

Okobo blessé au talon

À Antarès, l’AS Monaco devra également faire sans Élie Okobo, alors que l’ancien palois n’est pas encore suspendu suite à son doigt d’honneur à l’encontre de Freddy Lepercq. Alors que la sanction prendra effet à partir du week-end prochain, l’arrière international est touché au talon. Il n’était déjà pas du voyage à Bologne jeudi.