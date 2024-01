Monaco toujours sans Strazel et Loyd face à l’Olympiakos

Monaco va tenter de se reprendre après sa défaite face au Maccabi Tel-Aviv mardi à Belgrade. La Roca Team défie l’Olympiakos Le Pirée, une équipe qui présente le même bilan qu’elle (10 victoires et 8 défaites), ce jeudi 4 janvier pour la 19e journée de l’EuroLeague.

Mais pour cette rencontre, l’entraîneur Sasa Obradovic va encore devoir se passer de Jordan Loyd et Matthew Strazel. Le premier a beau avoir repris l’entraînement, il reste forfait à cause de son dos. Quant au second, il est malade. C’est un coup dur pour lui qui avait enfin réussi à intégrer le cinq majeur vendredi dernier face au FC Barcelone.

Sans eux, Monaco espère pouvoir compter sur un Mike James toujours aussi chaud et profiter de la montée en puissance de Kemba Walker. Entre-deux à 20h15.