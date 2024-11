Moussa Diabaté s’offre son premier double-double en carrière NBA !

Sur une formidable série en terme de rebonds (41 rebonds lors des trois derniers matchs), Moussa Diabaté a ajouté ce qui lui manquait : une vraie prise d’initiative offensive. Le pivot des Hornets, qui avait terminé à 0 point et 15 rebonds le week-end dernier contre Indiana, s’est offert le premier double-double de sa carrière NBA : 12 points à 5/6, 15 rebonds, 2 passes décisives, 3 contres et 1 interception en 30 minutes. De quoi convaincre Charlotte de transformer son two-way contract en un vrai contrat NBA ?

« Il est phénoménal », s’enthousiasme son coach, Charles Lee. « Parfois, je dois même me réfréner et me dire : il est en two-way, calme-toi. Il a tout compris à ce que l’on faisait et son esprit de compétition est contagieux pour l’ensemble de l’équipe. Les gars adorent quand il prend tous les rebonds offensifs et contre les shoots. Il apporte dans tellement de secteurs ! »

📈 Les trois derniers matchs de Moussa Diabaté avec Charlotte : ▫️ 0 point et 15 rebonds

▫️ 4 points et 11 rebonds

Reste que Charlotte n’a pas existé sur le parquet d’Orlando (89-114), où Moussa Diabaté a été l’un des rares à connaître une soirée productive. Lui aussi sorti du banc, Tidjane Salaün n’a pas du tout pesé par exemple (3 points à 1/6, 6 rebonds et 1 passe décisive en 21 minutes).

L’exploit des Hawks de Risacher

Sans Trae Young, les Hawks ont créé une énorme sensation en l’emportant chez le champion NBA, Boston (117-116). Les Hawks ont remonté 15 points de retard pour engranger leur cinquième victoire de la saison. Zaccharie Risacher a cumulé 8 points à 4/13, 9 rebonds et 3 interceptions en 25 minutes. Le n°1 de la Draft affiche également un très haut +/-, le deuxième d’Atlanta (+12).

Crafty move and finish by the kid pic.twitter.com/FJOMRfgfu1 — Atlanta Hawks (@ATLHawks) November 13, 2024

Encensé par son coach Nick Nurse, Guerschon Yabusele a connu une rare soirée sans. Face aux Knicks, où Pacôme Dadiet pas joué, l’intérieur des Sixers a eu du mal à trouver le chemin du cercle (3 points à 1/7, 8 rebonds, 1 interception et 3 balles perdues) lors de la large défaite de Philadelphie à domicile (99-111).

Duel franco-français à Portland, où Rayan Rupert (2 points, 2 rebonds et 1 passe décisive en 9 minutes) et les Blazers se sont aisément imposés (122-108) face aux Timberwolves de Rudy Gobert (9 points à 2/3, 8 rebonds, 4 passes décisives, 1 interception et 1 contre en 33 minutes).