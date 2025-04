Nanterre rate un gros coup chez l’AEK Athènes et se retrouve dos au mur !

Nanterre 92 a failli reprendre l’avantage du terrain dans la série des quarts de finale de la BCL qui l’oppose à l’AEK Athènes. Dans le coup jusqu’au bout dans la bouillante salle athénienne, l’équipe de Philippe Da Silva a finalement cédé dans les derniers instants (76-69) de ce match 1.

😤 𝘾𝙡𝙪𝙩𝙘𝙃𝙃 – Hubb & Hale combine for 35pts, standing ovation by packed stands for the Queen in Athens. 𝗨𝗽 𝟭-𝟬, 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗺𝗼𝘃𝗲 𝘁𝗼 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗻𝗲𝘅𝘁 𝘄𝗲𝗲𝗸! #BasketballCL pic.twitter.com/kKvmzCx8v6 — Basketball Champions League (@BasketballCL) April 9, 2025

Nanterre a longtemps fait douter l’AEK Athènes

Nanterre 92 a pourtant livré une prestation (quasi) aboutie dans la capitale grecque. Peut-être la perspective de jouer le Final Four à domicile, à Paris en cas de victoire dans la série, à galvaniser Paul Lacombe et les siens à l’entame de ces quarts de finale. Mais une période de disette offensive en début de dernier quart-temps (4 minutes sans marquer), ainsi qu’une accumulation de fautes dans cette même période (dans la pénalité lors des six dernières minutes), ont notamment concouru à ce que l’AEK Athènes s’en sorte dans son enceinte. Un peu à l’image de la dernière sortie en championnat de Nanterre, qui avait dû laisser Monaco filer vers la victoire à Gaston-Médecin.

Porté par une excellente adresse extérieure, notamment en première période, l’équipe altoséquanaise a manqué de faire le break dans la première moitié de match, ne prenant qu’un avantage de +10 au maximum. La faute, surtout, à un Hunter Hale parfaitement en rythme pour son entrée dans ce quart de finale, avec 16 de ses 20 points du soir lors des vingt premières minutes.

Une fin de match qui échappe aux Franciliens

L’arrière américain, que l’on n’a plus revu ensuite, sauf pour marquer le début de la fin des espoirs nanterriens en fin de match. À l’issue d’un drive d’une extrême difficulté, il a ainsi donné 4 points d’avance à son équipe à l’entrée des deux dernières minutes. Derrière, un tir extérieur de son partenaire C.J. Brice (13 points) et une perte de balle fâcheuse de William Howard ont fini par entériner les chances de Nanterre de créer un petit exploit en Grèce.

Au sortir de ce premier match des quarts de finale de la BCL, Nanterre 92 peut cependant en ressortir avec de l’optimisme. Philippe Da Silva n’a pas vu ses hommes sombrer sous la grosse pression mise par la salle de l’AEK. Hormis peut-être son meilleur marqueur, Desi Rodriguez, qui n’était pas dans un grand soir (7 points à 3/10 aux tirs), bien suppléé néanmoins par Roko Prkacin (16 points à 7/9).

Pour Nanterre 92, les choses sont simples désormais : la victoire ou rien, d’abord au retour à Maurice-Thorez, avant de potentiellement revenir en Grèce pour une belle décisive.