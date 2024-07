Neal Quinn, un rookie international… irlandais à Aix-Maurienne

Changement de coach à Aix-Maurienne, mais même philosophie : alors qu’Emmanuel Schmitt avait misé sur un poste 5 rookie l’an dernier avec Kevin Samuel, Kenny Grant a imité son prédécesseur en tendant de nouveau la main à un big man tout juste sorti d’université. Cette fois, selon nos informations, l’heureux élu se nomme Neal Quinn (2,13 m, 23 ans).

Or, pour un rookie, le futur Savoyard dispose déjà d’une petite expérience du monde professionnel. À savoir quatre matchs internationaux avec l’Irlande, disputés l’été dernier, pour le compte des pré-qualifications à l’EuroBasket 2025, où il a été tout sauf ridicule (8 points à 54%, 4,8 rebonds et 3,8 passes décisives pour 13,5 d’évaluation), tenant notamment la dragée haute à la réputée raquette croate (12 points à 6/11, 3 rebonds et 4 passes décisives). Un passeport irlandais obtenu à l’âge de 16 ans, grâce à ses proches origines, avec un père qui a émigré de Clondalkin (en banlieue ouest de Dublin) vers le New Jersey en 1987.

Plus classiquement, Neal Quinn sort de cinq saisons NCAA, partagées entre Lafayette et Richmond. Ses statistiques (12,4 points à 53%, 5,4 rebonds, 3,7 passes décisives et 1,2 contre en 2023/24) suggèrent un géant orienté vers la distribution du jeu, presque en plaque tournante de la raquette. Beaucoup plus que ne peut le faire un Mattias Markusson par exemple, autre profil de (très) grande taille, pas si courant en Pro B, jungle des petits intérieurs cubiques.

L’effectif d’Aix-Maurienne version 2024/25 :