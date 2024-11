Neuf mois après, Killian Hayes a rejoué, et plutôt bien

Depuis une dernière sortie avec Detroit à Sacramento le 8 février, Killian Hayes (1,96 m, 23 ans) n’avait plus rejoué de match officiel. Neuf mois jour pour jour, sans le moindre match officiel… Mais l’enfant de Cholet Basket a renoué avec la compétition ce vendredi, dans l’anonymat de la G-League, où les Pistons ne l’avaient auparavant jamais envoyé en quatre saisons !

Signé par les Long Island Nets, le Français a découvert l’anonymat de l’antichambre de la NBA (seulement 1 193 spectateurs), mais y a réussi une bonne première, signant 19 points à 8/13, 5 rebonds et 8 passes décisives en 30 minutes face aux Maine Celtics (129-123). « Ça fait plaisir de retrouver les parquets, je n’avais pas joué depuis un bout de temps », a-t-il confié après coup. « Donc je suis heureux d’avoir rejoué, encore plus d’avoir gagné. On a pris du plaisir, on a joué les uns pour les autres. »



Le 7e choix de la Draft 2020 a notamment signé une première mi-temps très réussie. Face au niveau collectif douteux de la G-League, il a cumulé 17 points à 7/9 avant la pause, avant de s’éteindre un peu par la suite, payant peut-être le contrecoup de son retour de blessure. « Je voulais qu’il s’amuse sur le terrain », a indiqué son coach Mfon Udofia. « C’était son premier match depuis longtemps. Il fallait qu’il prenne du plaisir, même s’il allait forcément faire des erreurs. Mais il a joué dur, et c’est le plus important ! »