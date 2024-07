Nigel Pruitt dernière recrue de Mulhouse

Le Mulhouse Basket Association dispose d’un effectif paré pour la saison 2024-2025. En effet, le nouvel entraîneur Frank Kuhn dispose désormais d’un groupe complet avec l’arrivée de Nigel Pruitt (2,01 m, 29 ans).

Fort de son expérience en NCAA, Europe, l’ailier étasunien tournait à 18,3 points, 7,3 rebonds et 2,9 passes décisives en 31 minutes de moyenne dans le championnat islandais, avec l’équipe de Thor Thorl. Le natif de Potomac va découvrir pour la première fois le championnat de France, en Nationale 1. Auparavant, il a évolué en troisième et deuxième division allemande mais aussi en Autriche, aux Pays-Bas et en deuxième division espagnole (LEB Oro). Nigel Pruitt occupera un rôle assez intéressant dans l’effectif du MBA où il sera notamment attendu pour l’apport de sa dimension physique et sa capacité à prendre des rebonds.