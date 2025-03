Noa Kouakou-Heugue MVP du plateau de Belgrade de l’ANGT, Hugo Yimga-Moukouri et Aaron Towo-Nansi dans le cinq idéal

Le Pôle France a brillé sur la scène européenne en remportant le plateau de Belgrade de l’Adidas Next Generation Tournament (ANGT). En finale, les jeunes Français se sont imposés 74-60 contre Milan, validant ainsi leur qualification pour le plateau final à Abou Dabi.

Une domination collective et individuelle pour le Pôle France

Noa Kouakou-Heugue (2,04 m, 17 ans) a été l’un des grands artisans de cette réussite. Avec 15 points, 9 rebonds et une évaluation de 21 en finale, il a confirmé son impact tout au long du tournoi. Son adresse aux lancers francs (9/10) et sa régularité dans les moments clés ont convaincu les observateurs, qui lui ont décerné le titre de MVP.

Sur l’ensemble de la compétition, l’ancien U15 ÉLITE de l’ASVEL – qui pourrait y retourner une fois son cursus au Pôle France terminé – a affiché des moyennes solides : 15,5 points, 8,0 rebonds et 2,5 passes pour une évaluation moyenne de 21,0, se classant notamment troisième meilleur joueur du tournoi en termes d’évaluation et sixième meilleur scoreur.

2007-born 6'10" 🇫🇷Noa Kouakou-Heugue (U18 Pôle France INSEP Paris) put on an impressive performance against U18 Dolomiti Energia Trento, stuffing the stat sheet with 14 points, 9 rebounds, and 7 assists. His elite athleticism, speed, and agility allow him to create opportunities… pic.twitter.com/mA7cR5MVME — Scouting lab (@scouting_lab) March 8, 2025

Hugo Yimga-Moukouri et Aaron Towo-Nansi récompensés

Son coéquipier Hugo Yimga-Moukouri (2,02 m, 16 ans) a également marqué les esprits. En finale, il a signé 19 points, 9 rebonds et 3 passes décisives pour une évaluation convaincante. Sur l’ensemble du tournoi, il a tourné à 17 points, 5,8 rebonds et 1,8 passe pour une évaluation de 16,2, terminant huitième meilleur joueur en évaluation et troisième meilleur scoreur du tournoi.

L’autre grand nom de cette édition belgradoise fut Aaron Towo-Nansi (1,75 m, 16 ans). Le meneur du Next Gen Team Belgrade a terminé meilleur scoreur (20,5 points), meilleur joueur à l’évaluation (23,8) et meilleur intercepteur (3,0) du tournoi. Son influence offensive et défensive lui a permis de figurer parmi les cinq meilleurs joueurs de la compétition. On devrait logiquement revoir le Rennais du Cholet Basket sur la phase finale au sein de la sélection finale de la Next Gen Team.

En plus de ces trois Français, Diego Garavaglia (Milan) et Ian Platteeuw (Joventut Badalone) se trouvent dans le cinq idéal. Platteeuw s’est distingué par son impact dans la raquette (15,0 rebonds de moyenne, dont 7,2 offensifs), ce qui en fait le meilleur rebondeur du tournoi.