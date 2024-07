Noah Penda envoie les U20 en demi-finales sur un énorme 3-points !

L’équipe de France U20 masculine s’est qualifiée pour la demi-finale de l’EuroBasket U20 en s’imposant 74-72 contre l’Espagne sur un énorme 3-points sur le buzzer de Noah Penda (1,99 m, 19 ans). Les Bleuets sortent les champions du monde U19, qui les avaient battu en finale de la Coupe du monde U19 l’an passé, après prolongation.

🤩🤩🤩 Noah Penda envoie la France en demi-finale de l’EuroBasket U20 (74-72) ! 🚨 Quel tir au buzzer de l’ailier manceau, face à l’Espagne qui plus est ! 💯 Guillaume Vizade est toujours invaincu à la tête des Bleuets 👏 🇫🇷 https://t.co/MtRlsaVkJV pic.twitter.com/GtpvyTKM6n — BeBasket (@Be_BasketFr) July 18, 2024

L’équipe de France 14 secondes devant seulement !

Et si l’équipe de France avait mené sur une large partie de la finale U19, elle n’a cette fois été devant qu’un total de… 14 secondes sur ce quart de finale. Maladroite au possible (36,1% de réussite aux tirs, 20 balles perdues), la sélection de Guillaume Vizade s’en est remis à sa présence au rebond offensif (23 prises, contre 21 défensifs pour l’Espagne) et sa défense (23 balles perdues) pour provoquer de nombreuses fautes et se rendre très régulièrement sur la ligne des lancers francs (23/33).

Distancée au milieu des deuxième et troisième quart-temps (-9), l’équipe de France U20 est revenue malgré les difficultés d’adresse, notamment de Noah Penda qui était à 0/6 aux tirs avant son ultime tentative. Les Bleuets ont fini par égaliser à 65 partout sur un 3-points de Romain Parmentelot à 3 minutes de la fin. Et si les Espagnols ont repris 5 points d’avance à l’entame des 2 dernières minutes sur un tir primé du sniper Jordi Rodriguez, les jeunes tricolores sont revenus grâce à de nouveaux stops, deux lancers de Parmentelot et deux paniers de Roman Domon (18 points à 4/9 aux tirs et 9/12 aux lancers francs et 5 rebonds en 26 minutes). C’est sur une contre-attaque conclue à 22,7 secondes de la fin que l’ailier du BCM Gravelines-Dunkerque a été trouvé par l’autre meilleur Français de cette rencontre, Zacharie Perrin (20 points à 6/12, 10 rebonds et 2 passes décisives pour 20 d’évaluation), pour donner le premier avantage aux Français (71-70). Mais 14 secondes plus tard, Izan Almansa est parvenu à inscrire un hook shot main gauche dans la raquette pour refaire passer les Espagnols devant (71-72).

Développement à venir.