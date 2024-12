Nolan Traoré, Cholet Basket et Nicolas Lang à l’honneur du n°91 de Basket Le Mag

Avec trois couvertures régionales, estampillées Saint-Quentin, Cholet Basket ou Limoges CSP, le n°91 de Basket Le Mag est arrivé dans les kiosques. En voici le sommaire.

Nolan Traoré, son premier grand entretien : le jeune homme de 18 ans qui était courtisé durant la planète entière à l’intersaison a décidé de rester fidèle à Saint-Quentin. Il parle de son choix, son nouveau statut, son regard sur la frénésie qui l’entoure, son arrivée en équipe de France, la draft NBA…

Dossier Cholet Basket : l’épatant leader ! Zoom sur la stratégie du coach Fabrice Lefrançois, l’alchimie collective, avec également des articles consacrés à la formation choletaise : portraits de Nathan De Sousa et Soren Bracq, interview de Régis Boissié.

Nicolas Lang, ou quand le meilleur shooteur de l’histoire de la LNB se raconte : dans un “Moi, je…” de huit pages, l’ailier de Limoges retrace tout son parcours, de l’enfance à Mulhouse au record sous le maillot du CSP.

Interview : Antoine Rigaudeau analyse la réussite de la formation à la française. Et quand Le Roi parle, on écoute !

Pourquoi la Betclic Élite va dans le bon sens : moins d’Américains, plus de diversité, et surtout plus de place, beaucoup plus de place accordée aux jeunes.

Analyse : le merchandising, une activité commerciale inexploitée en LNB ?

Marine Fauthoux : depuis Mersin, l’internationale française décrit son nouveau quotidien en Turquie, aborde également son envie de goûter à la WNBA, et bien sûr l’équipe de France.

NBA : reportage au cœur de l’Intuit Dome, la nouvelle salle des Los Angeles Clippers, un écrin qui a coûté deux milliards de dollars.

Le basket allemand, futur géant ? Les séniors brillent, les médailles se multiplient chez les jeunes : l’Allemagne progresse clairement sur l’échiquier international.

Lindsay Sarah Krasnoff : “Le basket français est devenu à la mode aux États-Unis”.

Nicolas de Virieu : “Je rêve d’une série à la The Last Dance sur Limoges”. Interview du réalisateur, dont le dernier documentaire, consacré aux Demoiselles de Clermont, vient de sortir.

Euroleague France : Paris, l’amour ouf.