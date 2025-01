Nolan Traoré et Noa Essengue, deux Français dans le Top 20 de la Draft NBA 2025 selon ESPN

La France continue d’exporter ses talents en NBA. Après deux Drafts marquées par les sélections en premier choix de Victor Wembanyama et Zaccharie Risacher, la présence de Bilal Coulibaly (7e en 2023), Alexandre Sarr (2e en 2024) et Tidjane Salaün (6e en 2024) dans ses Top 10, la cuvée 2025 s’annonce forcément moins exceptionnelle, mais Nolan Traoré et Noa Essengue, pourraient figurer parmi les 20 premiers choix de la Draft NBA 2025, selon la dernière mock draft d’ESPN dévoilée ce jeudi.

Nolan Traoré : un futur top 5 pour la France ?

À seulement 18 ans, Nolan Traoré (1,91 m, 18 ans), meneur de jeu du Saint-Quentin Basket-Ball (Betclic Elite), est projeté en 6e position par ESPN. Sorti du Pôle France au printemps 2024, Traoré s’est distingué dès ses débuts professionnels avec des performances impressionnantes. La saison dernière, il avait marqué 25 points contre Chalon-sur-Saône en championnat, avant de réitérer face à l’ASVEL en playoffs.

Cette année, il tourne à 10,4 points et 5,1 passes décisives par match, contribuant à la belle saison de Saint-Quentin, actuellement 6e de Betclic Elite, malgré quelques irrégularités. Sélectionné pour le All-Star Game LNB et récemment appelé en équipe de France A, le petit frère d’Armel Traoré se stabilise dans le Top 10 des mock Draft 2025 malgré des fluctuations importantes dans ses performances. Selon ESPN, les franchises NBA apprécient sa vitesse, sa créativité et sa capacité à créer des tirs pour lui et ses coéquipiers, tout en pointant des axes d’amélioration comme sa régularité et sa défense.

Nolan Traoré 🇫🇷 is an elite scorer for his age. In the Eurocup game against Galatasaray, despite the loss, he dropped 10 points, mostly on aggressive drives to the rim and transition buckets off steals, showcasing his two-way impact.

A lock for a first-round pick in the 2025 NBA… pic.twitter.com/6xGqarMXiF — Scouting lab (@scouting_lab) January 8, 2025

Noa Essengue : l’ascension d’un ailier prometteur

Moins connu du grand public car exilé en Allemagne depuis 2023, Noa Essengue (2,05 m, 18 ans) est pressenti à la 18e position de la Draft, selon ESPN. L’ailier-fort, qui évolue au Ratiopharm Ulm (Allemagne), brille particulièrement en EuroCup, où il a déjà signé plusieurs matchs à plus de 18 points. Ancien joueur d’Orléans et du Pôle France, il a également fait ses débuts avec l’équipe de France A en novembre dernier.

ESPN souligne ses qualités défensives, sa polyvalence et son envergure, tout en mentionnant des progrès nécessaires sur son tir à 3-points (19 % cette saison) et sa robustesse physique.

Penda et Raynaud annoncés au deuxième tour



Deux autres joueurs tricolores figurent dans les prévisions d’ESPN :

Noah Penda , ailier de Le Mans, projeté à la 40e place

, ailier de Le Mans, projeté à la Maxime Raynaud, pivot de Stanford, à la 51e place

Noah Penda réalise un premier exercice solide en Betclic ELITE avec Le Mans. Maxime Raynaud est n°1 de toute la NCAA en nombre de double-doubles cette saison.

Cooper Flagg en solide numéro 1

En tête de la Draft 2025, ESPN place le phénomène américain Cooper Flagg, ailier polyvalent de Duke. Avec sa taille (2,06 m), sa mobilité et son QI basket élevé, Flagg est considéré comme un prospect générationnel.