Nouvelle défaite pour les Sixers, malgré un bon Guerschon Yabusele

Philadelphie a enregistré une troisième défaite en quatre matches de saison régulière, ce mercredi 30 octobre. Toujours privés de Joel Embiid (2,13 m, 30 ans) et Paul George (2,03 m, 34 ans), les Sixers ont perdu 105 à 95 à domicile face aux Détroit Pistons, eux qui n’avaient pourtant pas gagné lors de leurs quatre premières rencontres. Toujours utilisé au poste 5 en sortie de banc, Guerschon Yabusele (2,01 m, 28 ans) a fait une entrée remarquée en fin de premier quart-temps en marquant 5 points de suite après un premier échec derrière l’arc.

The Yabusele Revolution will be televised pic.twitter.com/JUPlFexTNM

Toujours efficace offensivement (8 points à 3/4 aux tirs, dont 2/3 à 3-points, et 2 passes décisives), Guerschon Yabusele s’est ensuite illustré défensivement, en bataillant (malgré ses 4 fautes) et déviant de nombreux ballons. En 19 minutes passées sur le parquet, il a noirci la feuille de statistiques avec 2 rebonds, 2 interceptions et 1 contre.

76ers game vs Detroit wasn't pretty but Yabusele showed more defensive knack as small-ball five in second half.

– Drew a charge

– Quick hands led to huge KJ alley-oop

– Blitzed hard on Cade for a steal

– Blew up a semi-alley oop

– Shut down a pick-and-roll all on his lonesome pic.twitter.com/qqApQCRrMy

— seth (@sethgupw) October 31, 2024