Nouvelle défaite pour les Spurs de Wembanyama, Dieng profite de Brooklyn, Yabusele blessé

Hormis Ousmane Dieng et Nicolas Batum, les Français n’ont pas vécu un bon dimanche 19 janvier en NBA. Tour d’horizon de leurs performances.

Wembanyama à Miami avant Paris

Quelques heures avant de s’envoler pour Paris, Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) et ses Spurs ont essuyé une défaite sévère contre le Miami Heat (128-107). Si l’intérieur français a encore noirci la feuille de stats (21 points à 8/18 au tir, dont 3/8 à 3-points, mais 2/6 aux lancers francs, 10 rebonds, 3 passes décisives et 1 seul contre en 30 minutes), son impact n’a pas suffi face à une équipe floridienne bien organisée. La paire Bam Adebayo – Kel’el Ware a particulièrement brillé, limitant l’efficacité de Wembanyama en défense.

Cette défaite marque un passage difficile pour San Antonio, qui reste sur six revers en sept matchs. Néanmoins, l’escapade européenne qui débute dès ce lundi pourrait offrir une bouffée d’air bienvenue pour le sophomore et sa franchise. Deux rencontres cruciales contre Indiana, à l’Accor Arena, seront l’occasion pour « Wemby » de se relancer devant un public acquis à sa cause.

Dieng s’illustre avec OKC, Batum remporte le derby de LA



De son côté, Ousmane Dieng (2,09 m, 21 ans) a réalisé sa meilleure performance de la saison avec Oklahoma City. Lors de la victoire éclatante du Thunder sur les Brooklyn Nets (127-101), l’ailier-fort français a inscrit 12 points (5/8 aux tirs, 2/4 à 3-points) en plus de cumuler 3 rebonds et 2 passes décisives en 21 minutes. Une prestation qui confirme son retour dans la rotation de l’équipe leader de la conférence Ouest.

Dans le derby de Los Angeles, Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans) a apporté 6 points à 2/3 aux tirs (dont 2/2 à 3-points), 3 rebonds, 1 passe décisive et 2 interceptions en 16 minutes dans la victoire des Clippers sur les Lakers 116 à 102.

35e défaite pour Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr



À Washington, Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans) continue de prendre ses marques en NBA mais de perdre. Lors du revers des Wizards contre Sacramento (123-100), l’arrière a enregistré 11 points à 3/9 aux tirs (dont 0/3 à 3-points), 4 rebonds et 0 passe décisive et 33 minutes de jeu. Son coéquipier et compatriote Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) est passé à côté, finissant à 6 points à 1/8 aux tirs et 7 rebonds en 22 minutes.

Autres nouvelles : absences et retour discret

Malheureusement, Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) n’a pas participé à la défaite des Sixers face aux Bucks (123-109). L’ailier-fort souffre d’une blessure au genou droit, un coup dur pour Philadelphie qui lutte pour remonter au classement de la conférence Est.

Chez les Portland Trail Blazers, Rayan Rupert (1,99 m, 20 ans) est resté sur le banc lors de la victoire contre Chicago (113-102).