Officiel : Une deuxième chance en Espagne pour William Howard, embauché par Gérone

Si l’on est un suiveur exclusif du championnat espagnol, il peut être aisément pardonnable de ne pas connaître William Howard (2,03 m, 31 ans). L’international français (9 sélections) est certes déjà passé par la Liga Endesa, mais ses états de service y sont assez faibles : 5 minutes, en tout et pour tout, lors de l’ouverture du championnat 2022/23 sous les couleurs de la Joventut Badalone.

Ensuite, le Montbrisonnais s’est embarqué dans un long tunnel de deux opérations du genou, et 17 mois sans jouer. Mais le héros du 21e titre de l’ASVEL, relancé au printemps dernier par Le Mans, va pouvoir reprendre le fil de sa carrière, là où il l’avait laissé il y a deux ans, avec une signature en Espagne. À la simple différence près qu’il s’était à l’époque engagé avec une formation ambitieuse, outsider annoncé en EuroCup, alors qu’il se retrouve là embauché par la lanterne rouge, en quête de sang neuf après un début de saison raté (1v-4d).

Ainsi, comme annoncé, William Howard a signé avec le Basquet Girona, jusqu’à la fin de saison. En Catalogne, il retrouvera un compatriote Yves Pons, auteur d’une entame particulièrement timide (3,2 points à 24% et 3,4 rebonds). « William est un joueur très complet en attaque, qui va pouvoir nous aider à différents niveaux : au tir extérieur, au rebond et aussi dans la création de jeu », souligne Fernando San Emeterio, le directeur sportif de Gérone. Et pour sa première sortie catalane, l’ailier ligérien ne se retrouvera pas en terre inconnue : un déplacement samedi à Badalone, histoire d’y laisser d’autres souvenirs que lors de son rapide intermède de l’automne 2022. Ou, cette fois, d’y laisser un souvenir…