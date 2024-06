Orchies signe un gros coup avec l’arrivée de Gaspard Gessat

Orchies a réalisé une belle opération en signant le jeune ailier-fort Gaspard Gessat (2,03 m, 21 ans). Le Savoyard était l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur poste 4 du championnat Espoirs ELITE.

Egalement étudiant en école de kiné, Gaspard Gessat avait la volonté de continuer un double cursus, lui permettant d’évoluer au plus haut-niveau possible tout en réalisant sa troisième année d’études de kinésithérapie. L’ancien d’Aix-Maurienne a trouvé chaussure à son pied à côté de Lille, à Orchies.

Dominant en U21 (15 points, 5,6 rebonds, 2,3 passes décisives, 2,2 interceptions et 1,9 contre pour 17,9 d’évaluation), l’intérieur a fini par entrer à trois reprises en Betclic ELITE avec Limoges. Gaspard Gessat complète la raquette d’Orchies déjà composée de Joe Burton, Ryan Lobréau et Thomas Hanquiez.

« L’arrivée de Gaspard démontre une nouvelle fois notre volonté de nous appuyer sur des jeunes joueurs référencés, explique le coach Philippe Maucourant. Gaspard était l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur poste 4 du championnat Espoir Elite. Avec le staff, nous avons estimé que ses compétences et ses qualités humaines nous apporteraient un plus. Gaspard est quelqu’un de stable émotionnellement et intellectuellement. Il va beaucoup nous apporter dans différents domaines. »