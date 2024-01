Orléans maîtrise… puis se fait peur face à Antibes

« La peur de gagner », voilà ce qu’ont certainement ressenti les joueurs de l’OLB dans le dernier quart-temps face à Antibes ce samedi. Avant de finalement s’imposer de quatre petits points (86-82), Orléans a laissé revenir une équipe des Sharks pourtant bien distancés vers la fin du 3e quart-temps (65-46, 26′).

Antibes a failli réaliser une belle remontada

Une avance que l’OLB a su construire en 2e et 3e quart-temps (26-15 et 27-21), avec notamment une belle adresse extérieure (11/23 à 3-points contre 7/24 pour Antibes) à l’image de Lorenzo Thirouard-Sansom (19 points dont 5/7 à 3-points). Pour tenter de réaliser un petit braquage dans le Loiret, c’est à l’inverse dans la peinture qu’Antibes a tenté de faire tomber Orléans, qui a vaciller sans s’écrouler face aux assauts de Mathieu Boyer (17 points et 9 rebonds) et Zacharie Perrin (12 points). Voyant revenir le club azuréen à seulement une possession dans les dernières secondes (84-82, 39′), le CO’Met a pu pousser un ouf de soulagement sur un dernier tir de Jean-Fabrice Dossou (10 points et 8 rebonds).