Ornella Bankolé à la relance chez les Flammes Carolo

Les Flammes Carolo continuent de remodeler leur effectif 2023-2024 avec la signature d’Ornella Bankolé (1,81 m, 26 ans) jusqu’à la fin de la saison 2024-2025.

L’internationale française (14 sélections) a choisi de se relancer dans les Ardennes après avoir été stoppée par une nouvelle blessure au genou. Déjà victime de deux ruptures des ligaments croisés, au Pôle France puis à Lattes-Montpellier, l’Auxerroise a pris le temps de se remettre sur pied après avoir échoué lors de la visite médicale avec le club polonais de Lublin en début de saison.

Après une grosse saison avec La Roche Vendée en 2021-2022 (15 points à 40,4% de réussite aux tirs, 6,3 rebonds, 2,8 passes décisives, 1,9 interception et 2,6 balles perdues pour 15,2 d’évaluation en 31 minutes), l’ancienne joueuse de Calais avait signé à Bourges. Mais elle ne s’était pas retrouvée dans le projet de jeu des Tango et avait rejoint le club espagnol de Gérone – pour lequel elle avait initialement signé en 2022, avant que son contrat ne soit racheté par Bourges – fin février. Seulement, Ornella Bankolé s’est blessée au genou après deux matches seulement. Dix mois plus tard, la voici de retour sur les parquets de LFB.

« Je souhaitais travailler avec Ornella depuis plusieurs années car c’est une ailière qui a un profil moderne et qui va pouvoir aider les Flammes dès aujourd’hui et surtout dans leur futur, annonce son futur coach Romuald Yernaux. Elle s’inscrit dans la base du projet à dominante français que nous avons tenté de construire en fin de saison dernière. L’opportunité était à saisir maintenant car je sais pertinemment qu’elle n’aurait plus été disponible la saison prochaine. Il fallait donc agir rapidement ».

Éliminée en Coupe de France et EuroCup, les Flammes Carolo vont pouvoir se concentrer à 100% sur la suite de la saison de Ligue Féminine de Basket (LFB). Après leur victoire face à Tarbes, elles sont septièmes du championnat avec 6 victoires et 13 défaites.