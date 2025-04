Où regarder le match du play-in entre Paris et le Real Madrid ce mardi 15 avril ?

Le Paris Basketball va disputer le plus grand match de sa jeune histoire à l’occasion de la rencontre du play-in des places 7 et 8 face au Real Madrid. À suivre ce mardi 15 avril à 21 heures sur la plateforme de streaming sportif Skweek ou sur la chaîne officielle de l’EuroLeague. Le club de la capitale organise également une retransmission en public sur écran géant au restaurant 211, avenue Jean-Jaurès dans le 19e arrondissement de Paris.

PARIS 🆚 REAL MADRID WATCH PARTY IN PARIS 📺🍿 On vous prépare un cadre bien méchant pour regarder le game depuis Paris demain soir. Ramenez vos frères, vos sœurs, vos amis : tout le monde est bienvenue 🤗 pic.twitter.com/FRNMTf0u56 — Paris Basketball (@ParisBasketball) April 14, 2025

Le Paris Basketball va ainsi pouvoir tenter sa première balle de qualification en playoffs chez le club le plus titré du basket européen, le Real Madrid. En saison régulière, le club merengue a gagné à chaque fois (85-96 à l’Adidas Arena et 105-104 au Wizink Center). Mais l’équipe de Tiago Splitter a montré cette saison qu’elle était capable de battre n’importe qui, surtout avec T.J. Shorts, qui s’est auto-proclamé « meilleur meneur d’Europe », et Nadir Hifi, tout juste élu meilleur jeune de la saison d’EuroLeague.

En cas de victoire face au Real Madrid, Paris défiera ainsi Fenerbahçe en quart de finale des playoffs. En cas de revers, les Parisiens auront une nouvelle chance d’accéder aux phases finales, face au vainqueur de la rencontre entre l’Étoile Rouge de Belgrade et le Bayern Munich.