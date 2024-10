Ousmane Dieng frôle le triple-double contre son ancienne équipe

Ousmane Dieng (2,09 m, 21 ans) a recroisé la route des New Zealand Breakers, lors de la présaison NBA ce jeudi 10 octobre. Il s’agit tout simplement de son premier club professionnel, où il a joué en 2021-2022 après sa sortie du Pôle France et avant d’intégrer le Thunder d’Oklahoma City. Face à une opposition moindre, le Lot-et-Garonnais s’est lâché au point de frôler le triple-double (20 points à 7/16 aux tirs, 10 rebonds, 8 passes décisives et 2 contres en 37 minutes). OKC s’est imposé 117 à 89.

OUSMANE. ⚡️ 🇫🇷 20 POINTS

10 REBONDS

8 PASSES

2 CONTRES Le match d'Ousmane Dieng lors de la victoire du @okcthunder face aux New Zealand Breakers pic.twitter.com/1D3dU8xhbT — NBA France (@NBAFRANCE) October 11, 2024