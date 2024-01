Pacôme Dadiet en jambes face à Bamberg

Pacôme Dadiet a réalisé l’un de ses tous meilleurs matches au niveau professionnel ce vendredi 19 janvier dans la victoire d’Ulm contre Bamberg (84-76).

Si Zaccharie Risacher et Tidjane Salaün affolent les scouts NBA, un autre ailier français de la génération 2005 reste à surveiller, en plus de Melvyn Ajinça. L’ancien de Charenton a cette fois cumulé 12 points à 4/9 aux tirs (dont 1/3 à 3-points), 6 rebonds et 2 passes décisives en 28 minutes pour la 13e victoires en 17 matches de Bundesliga (BBL) d’Ulm cette saison. A ses côtés, son jeune compatriote Noa Essengue a marqué 3 points à 1/1 en 5 minutes.

C’est la troisième meilleure performance offensive de Pacôme Dadiet en championnat d’Allemagne après ses 17 points contre Mitteldeutscher Basketball Club le 29 décembre dernier et ses 14 unités en tout début de saison Niners Chemnitz – toujours leaders du championnat malgré leur revers du week-end contre le Bayern Munich. En EuroCup, il est également monté à 14 points, le 29 novembre dernier face à la JL Bourg.

Après une année de transition entre le Paris Basketball et Ulm, Pacôme Dadiet s’est donc imposé dans la rotation du champion d’Allemagne en titre, qui est troisième en BBL et quatrième du groupe B de l’EuroCup.

Was in Bamberg last night watching Pacome Dadiet have one of his best games of the season. 12 points, 6 rebounds, 2 assists for the 6-foot-9, 18-year old French wing. On to Cholet next. pic.twitter.com/NstEGziLFw

— Jonathan Givony (@DraftExpress) January 20, 2024