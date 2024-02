Pacôme Dadiet (Ulm) suspendu deux matches

Pacôme Dadiet va devoir purger une suspension de deux matches, en plus de régler une amende de 2 000 euros. Suite à un accrochage contre l’ALBA Berlin, où il avait été disqualifié après avoir asséné deux coups de pied dans le dos à un adversaire, le prospect français a été sanctionné par la BBL.

L’ancien joueur du Paris Basketball ne pourra pas affronter Bonn et Hambourg. C’est un coup dur pour l’équipe d’Anton Gavel qui est troisième de BBL avec 13 victoires et 6 défaites. D’autant plus que le prospect NBA sort de l’un de ses meilleurs matches au niveau professionnel, avec 15 points et 3 rebonds dans la victoire d’Ulm à Bourg-en-Bresse en EuroCup.