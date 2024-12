Paris Basketball renoue avec la victoire face au Limoges CSP

Après une série noire, le Paris Basketball a relevé la tête ce lundi en venant à bout du Limoges CSP (96-88) lors de la 14ᵉ journée de Betclic ÉLITE. Toujours invaincus à domicile, les Parisiens consolident leur place sur le podium du championnat, derrière Cholet et l’ASVEL.

Le duo Tyson Ward – T.J. Shorts a porté le club de la capitale dans cette victoire capitale. Ward, en grande forme après une contre-performance contre l’ASVEL (4 points), a signé un record en carrière avec 30 points (à 7/13 à 3-points, avec 8 rebonds, soit 32 d’évaluation), tandis que Shorts, omniprésent, a ajouté 26 points et 9 passes décisives pour 30 d’évaluation.

Limoges vire en tête à la pause, Paris se reprend



La rencontre a débuté sous les meilleurs auspices pour les hommes de Tiago Splitter, qui ont rapidement pris une avance confortable (23-16) grâce à une défense solide et des attaques bien construites. Mais Limoges, emmené par un Trevon Bluiett incisif (18 points à 4/6 à 3-points) et le capitaine Nicolas Lang (18 points), a inversé la tendance dans le deuxième quart-temps. Les Limougeauds ont infligé un 10-0 en deux minutes pour mener 45-40 à la pause.

Paris, touché par un virus ayant récemment décimé son effectif, a su trouver les ressources nécessaires pour revenir dans le match. Un excellent passage de Nadir Hifi (13 points) et les slaloms de Maodo Lô ont permis aux locaux de recoller au score (68-68) à la fin du troisième quart-temps.

Une fin de match maîtrisée

L’ultime quart-temps a vu les Parisiens hausser leur niveau de jeu. Un 7-0 initial a assommé Limoges, qui a multiplié les erreurs dans les moments clés. Ward, encore lui, a scellé le sort du match avec un dunk spectaculaire en toute fin de rencontre, permettant à Paris de mettre fin à sa série de défaites.

Pour Limoges, cette défaite confirme ses difficultés à s’imposer hors de ses bases. Malgré les efforts de Souley Boum (10 points à 4/11 aux tirs, 4 rebonds et 2 passes décisives pour 6 d’évaluation en 25 minutes) et Alexandre Chassang (4 points à 2/4 aux tirs, 4 rebonds et 4 passes décisives pour 9 d’évaluation en 23 minutes), le CSP n’a pas su contenir le duo Ward-Shorts dans le money-time. C’est la 17e défaite de suite à l’extérieur pour le Cercle Saint-Pierre, qui n’a jamais gagné hors de Beaublanc depuis la nomination de Jean-Marc Dupraz en tant que coach.

Prochain défi européen

Le Paris Basketball devra rapidement récupérer après ce back-to-back éprouvant, avec un déplacement en Espagne vendredi pour affronter Baskonia en EuroLeague. Malgré des conditions difficiles ces dernières semaines, les Parisiens montrent qu’ils restent toujours aussi solides.