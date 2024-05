Pas de Françaises en finale espagnole après l’élimination de Mendy, Parra et Diallo

Le basket féminin français ne sera pas représenté en finale des playoffs de Liga Femenina Endesa après l’élimination de Magali Mendy (1,75 m, 34 ans) et Faustine Parra (1,65 m, 23 ans) avec Gérone ainsi que de Christelle Diallo (1,93 m, 31 ans) avec le Casademont Saragosse.

Malgré une bonne performance dans la première manche avec 14 points, 1 rebond et 1 passe décisive, Christelle Diallo n’aura pas eu assez d’impact puisque son équipe s’est inclinée 80 à 53 à domicile, pliant face à Alina Iagupova (25 points et 5 rebonds) & co. Dans la deuxième manche, il aura été impossible pour elle (4 points à 2/5, 2 rebonds et 1 passe décisive) et son équipe de renverser la vapeur (défaite 80-60). La pivot française de 31 ans s’arrête aux portes de la finale pour sa première saison en Espagne.

Ponemos fin en Valencia a una gran temporada 🦁❤️ pic.twitter.com/ZchHzQleRy — Casademont Zaragoza (@casademontBZ) May 5, 2024

Au terme d’une double confrontation plus serrée contre l’Avenida Salamanque, Gérone dit au revoir aux espoirs de titre. C’est donc aussi la fin de l’aventure pour Magali Mendy et Faustine Parra. Les Catalanes avaient pourtant gagné le match aller de 12 points (73-61), avec 6 points à 2/3 à 3-points de Magali Mendy, en 29 minutes. Seulement, elles ont fini à -31 à Salamanque sur le match retour (82-51), avec 7 points à 3/9 de l’arrière/ailier française. Faustine Parra n’aura pris part qu’au deuxième match (5 points en 2 minutes).

Bien qu’ayant terminé deuxième de la saison régulière, avec 5 défaites en 30 matches, Valence s’est largement imposé (48-67) ce jeudi 9 mai dans le match aller de la finale des playoffs, à Salamanque (26 victoires et 4 défaites en saison régulière).