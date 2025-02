Paul Djobet égale son record de points et Miami regagne enfin

Dans une saison difficile pour l’université de Miami, Paul-Mathis Djobet (2,01 m, 20 ans) a égalé son record de points en NCAA (13), contribuant à la victoire des Hurricanes face à Syracuse (91-84). De son côté, le Français Petar Majstorovic (2,02 m, 19 ans) a inscrit 2 points pour les Orange, qui continuent de lutter dans la conférence ACC.

L’université de Miami traverse une saison compliquée, marquée par le départ de son entraîneur Jim Larrañaga et une série de défaites. Mais ce mardi soir, les Hurricanes ont retrouvé le goût de la victoire en dominant Syracuse (91-84). Dans ce succès, le Français Paul Djobet a réalisé une belle performance en sortie de banc, inscrivant 13 points à 5/7 aux tirs en 19 minutes, égalant ainsi son record personnel en NCAA. Il a notamment marqué un tir primé important à 9 minutes de la fin pour égaliser à 61-61, avant que son équipe ne prenne définitivement l’avantage.

6'7" Sophomore 🇫🇷Paul Djobet (Miami) made a big impact off the bench in the win over Syracuse. He dropped 13 points in 19 minutes, going a perfect 3-for-3 from deep.@PDjobet pic.twitter.com/jK37K1YU4l

— Scouting lab (@scouting_lab) February 12, 2025