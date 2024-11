Philippe Da Silva « miné par la situation » de Nanterre, avant un match capital à La Rochelle

Passer derrière un monument comme Pascal Donnadieu, ce n’est pas facile. Et encore moins quand on démarre aussi poussivement que Nanterre : 2 victoires et 6 défaites, un bilan qui place la JSF à l’entrée de la zone rouge. Évidemment insuffisant pour un club habitué aux sommets ces dernières années, finaliste de la Leaders Cup et 5e du championnat en 2023/24.

Pour sa première expérience de head coach, Philippe Da Silva (44 ans) ne vit vraiment pas des débuts aisés. Et le technicien franco-portugais de Nanterre jouera très gros ce vendredi à La Rochelle, face à la lanterne rouge de Betclic ÉLITE. Un match qui lui permettra soit de passer une trêve plus sereine, soit une quinzaine sur des braises… Interrogé par Sud Ouest, l’ancien MVP de Pro B n’a pas caché que le déplacement à Gaston-Neveur était comparable à « un tournant », de l’ordre de ceux qui font basculer une saison dans le bon ou le mauvais sens.

« Je ne vais pas changer du tout au tout »

Chez nos confrères de Sud Ouest, Philippe Da Silva a aussi expliqué sa méthode de sortie de crise et son sentiment face à cette mauvaise passe. « Même si nous sommes dans une situation complexe, je ne vais pas changer du tout au tout. Je dis aux joueurs ce que j’ai à leur dire, c’est comme cela qu’on avance, en se disant les choses. Je pense être juste tout en étant rigoureux et exigeant. Mon management est de m’adapter aux qualités et aux défauts de mon effectif. C’est à moi de trouver la bonne organisation défensive, la bonne formule. […] Une situation comme la nôtre, ça me mine. Et comme, je suis très exigeant envers moi-même… On essaie de savoir en permanence pourquoi on en est là, de corriger les situations qui nous portent préjudice. C’est une remise en question perpétuelle. »

Alors que Nanterre a trouvé ses deux dernières pièces très tardivement cet été (Justin Tillman le 27 août et Ahmad Caver le 12 septembre), Philippe Da Silva explique le retard à l’allumage par cette difficulté à assembler un effectif, surtout à tonalité beaucoup moins défensive que prévu. « Il manque le fait de ne pas avoir créé de routines sur la présaison. J’ai eu un effectif qui s’est assemblé tardivement. Sur le recrutement, on a eu de grosses pertes car on avait ciblé des postes-clés et notamment Armel Traoré avec qui on avait un accord et qui allait être la clé de voûte sur l’aspect défensif. Mais on a dû le libérer après qu’il a signé un « two way contract » avec les Los Angeles Lakers. On a ensuite pris une autre orientation sur le recrutement en faisant le choix de prendre des garçons avec un bon QI basket, plus tournés vers le secteur offensif mais qui intrinsèquement n’ont pas cette dimension très, très physique. »