Pierre Bonneau nommé directeur commercial du Limoges CSP

Pierre Bonneau a été nommé directeur commercial du Limoges CSP. Le club a officialisé son arrivée après l’avoir présenté aux partenaires du club la veille, le jeudi 4 juillet.

Ce jeudi, au Golf de la Porcelaine de Panazol, Lionel Peluhet et la nouvelle direction ont présenté à l'ensemble des partenaires actuels et ancien, le nouveau projet du Limoges CSP dans le but de fédérer les acteurs du territoire autour du club 💚

Cette soirée était également… pic.twitter.com/GKm0lmlthZ — Limoges CSP (@limogescsp) July 5, 2024

Une mission périlleuse : convaincre des partenaires de se réengager

Pierre Bonneau arrive avec une expérience très précieuse acquise pendant ses 22 saisons au sein du Boulazac Basket Dordogne. L’ancien joueur professionnel a accompagné le club de la Nationale 2 à la Pro A. Mis à l’écart par le club début 2023, il retrouve un poste un an et demi plus tard après avoir furtivement été directeur commercial chez Fonroche Eclairage. Le successeur du décrié Guillaume Lanave aura un très gros objectif : convaincre les partenaires du club de se réengager et aller en dénicher de nouveau. Une mission qui s’annonce périlleuse après l’ère Forte.

Le repreneur du club, Lionel Peluhet, avait indiqué qu’il faudrait « deux ans pour stabiliser et restructurer le projet du CSP » . En officialisant l’arrivée de Pierre Bonneau, le statut et l’expérience du Français va permettre au club de mettre en place les stratégies commerciales au bon endroit et rapidement.