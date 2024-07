Lionel Peluhet a pris ses fonctions à Limoges : « Il faudra deux ans pour stabiliser et restructurer le CSP »

Le Limoges CSP a fermé il y a peu le chapitre Forte, pour ouvrir celui de Lionel Peluhet. Officiellement intronisé président du club limougeaud fin juin, le cadre d’Intermarché s’est exprimé sur son projet à l’occasion d’une conférence de presse.

Dans des propos recueillis par Le Populaire du Centre, il est notamment revenu sur les négociations pour la reprise de cet entité mythique du championnat de France, ainsi que la restructuration à venir en interne au Cercle Saint-Pierre.

Le 12 juin dernier, la DNCCG a donné un avis favorable au projet de reprise de Lionel Peluhet. Après avoir évoqué de multiples pistes, dont celle lunaire d’un investisseur basé à Hong-Kong, Céline Forte a finalement décidé de laisser le contrôle du club à Lionel Peluhet. Ce dernier, qui a donc injecté 1,6 million d’euros, s’est intéressé au CSP dès le mois de mars mais n’imaginait pas forcément en prendre la présidence.

« Je ne m’étais pas imaginé avoir un club. Mais vers le 15 avril, le CSP va dans le mur, expose Lionel Peluhet. Didier Jamot me le confirme alors je lui dis qu’il faut prendre des dispositions. »

Sa première décision en tant que président fut celle du retour de Crawford Palmer en tant que directeur sportif, après avoir déjà tenu ce poste entre 2019 et 2021. Si Limoges partira avec un budget similaire à la dernière saison écoulée (6,1 millions d’euros), la masse salariale sera elle en baisse, pour ce qui s’annonce être une saison de transition.

« Si on a maintenu le budget, cela ne veut pas dire qu’on va consommer autant. On va un peu pincer la masse salariale au départ avec l’objectif d’avoir un peu d’air en cours de saison. On va aussi essayer de générer du profit autour du centre de formation qui est un sujet à 450.000 euros. »