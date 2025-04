Poitiers sans Jahvon Blair ni Imanol Prot à Pau, Kevin Harley de retour

Le Poitiers Basket 86, actuel sixième de Pro B (19 victoires, 13 défaites), se rend à Pau ce vendredi dans un choc direct pour les playoffs face à l’Élan béarnais (7e, même bilan). Et pour cette rencontre de la 33e journée, l’effectif d’Andy Thornton-Jones sera privé de deux pièces essentielles : Jahvon Blair (1,93 m, 27 ans), son scoreur en chef, et le jeune meneur Imanol Prot (1,97 m, 20 ans).

Un choc pour les playoffs sans Blair ni Prot

Sorti sur blessure lors de la victoire contre Orléans, Jahvon Blair, troisième meilleur marqueur de Pro B avec 18,8 points par match, est victime d’une entorse à la cheville. Son absence est confirmée pour le match à Pau, et il reste incertain pour la réception de Blois. Même situation pour Imanol Prot, touché à la tête lors de cette même rencontre et placé en protocole commotion.

Ces forfaits arrivent au plus mauvais moment pour Poitiers, qui joue gros dans la course aux playoffs. À six journées de la fin, chaque rencontre devient capitale, et celle face à Pau, concurrent direct avec le même bilan comptable, est un véritable tournant.

Kevin Harley de retour, un bol d’air pour Poitiers

Bonne nouvelle en revanche pour le PB86 : Kevin Harley (1,90 m, 30 ans) fera son retour. Absent à Évreux, l’arrière expérimenté devrait apporter sa polyvalence et son leadership.

Cette opposition à l’Élan béarnais s’annonce donc très disputée, entre deux équipes aux trajectoires similaires et aux ambitions clairement tournées vers le top 8. Poitiers aura besoin de tous ses atouts pour compenser les absences et tenter un coup à l’extérieur.