Porté par Nolan Traoré, Saint-Quentin renoue victorieusement avec la Coupe d’Europe !

Saint-Quentin n’en finit plus de renouer victorieusement avec son passé ! Après avoir successivement retrouvé l’élite du basket français, atteint les playoffs de la Betclic ELITE et avoir ainsi décroché sa place dans une Coupe d’Europe, le SQBB a remporté son premier match en Ligue des Champions pour son entrée en lice. En pleine confiance après leur bon début de saison en Betclic ELITE, les Axonais l’ont triomphalement emporté contre les Grecs de Kolossos (84-54).

Saint-Quentin put Kolossos in a prison, holding them to 54pts in both teams' first #BasketballCL game! pic.twitter.com/iNDYPQWbNc — Basketball Champions League (@BasketballCL) October 1, 2024

Saint-Quentin et Nolan Traoré continuent d’impressionner

Les grosses ambiances, les équipes grecques connaissent. Mais ce mardi 1er octobre, la formation de l’île de Rhodes s’est faite mettre sous camisole par Pierre-Ratte et ses joueurs. Mis à part le premier quart-temps (12-17), les Saint-Quentinois, animés par un climat des grands soirs de match, n’ont jamais laissé respirer leurs adversaires du jour.

Avec notamment le nouveau trait de jeu du SQBB version 2024-2025, l’adresse extérieure. Un peu moins en réussite à 3-points (10/33) que sur les deux premiers matchs de Betclic ELITE, c’est malgré tout ce qui a mis Saint-Quentin sur la bonne voie pour éteindre son adversaire. Avec deux flèches chacun de Enzo Goudou-Sinha et Nolan Traoré, les joueurs de Julien Mahé ont pris l’ascendant au niveau du score (26-23, 15′), puis très rapidement dans les têtes.

Car malgré un écart encore relatif (40-30, 20′), les Grecs sont revenus comme groggys des vestiaires, enchaînant les mauvaises décisions. Ce qui a galvanisé les joueurs de Saint-Quentin et son public, qui ont largement pu savourer ce premier succès dans leur histoire en Ligue des Champions. La première victoire européenne depuis trente-trois ans. Et avec cette équipe-là, emmené par un prospect français générationnel, un entraîneur au projet de jeu structuré, et des joueurs dévoués, qui sait où elle peut s’arrêter ?

Nolan Traoré, une première réussie haut la main en Coupe d’Europe Vous en connaissez beaucoup des joueurs de 18 ans qui, pour leur premier match en Coupe d’Europe, plante 27 points à 9/18 aux tirs, en ajoutant 5 passes décisives et 2 interceptions pour 0 ballon perdu, le tout donnant 25 d’évaluation. Nolan Traoré fait partie de ceux-là. Dans le sillage d’un collectif saint-quentinois au rendez-vous, l’ancien joueur du Pôle France a rayonné pour sa première en BCL. Notamment en excellant sur son tir extérieur (5/10), prenant plus de la moitié de ses tentatives de la soirée derrière l’arc. La preuve d’une confiance inébranlable, après des sorties correctes sans être transcendantes en Betclic ELITE. Le premier examen de passage de Nolan Traoré sur la scène européenne est d’ores et déjà amplement réussie. Vivement la suite !