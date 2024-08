Porté par sa jeunesse, le Poitiers Basket 86 réussit son premier match de préparation contre Nantes

Après deux semaines d’entraînement, les premiers matchs de préparation commencent à avoir lieu un peu partout dans le pays. En Pro B, le Champagne Basket, Orléans et Blois ont remporté leurs premiers matchs ce vendredi 16 août. Et ils ont été imités dans le même temps par le Poitiers Basket 86, qui s’est adjugé une victoire encourageante à domicile face au Nantes Basket Hermine (83-79). Et comme c’est parfois le cas en préparation, ce sont les jeunes qui ont mené l’équipe. Notamment car deux joueurs plus expérimentés – Kevin Harley et John Ojiako – étaient absents de la feuille de match.

La fougue de la jeunesse

Ce sont donc les jeunes tricolores qui ont pris les rênes. Déjà joueur poitevin la saison dernière, le joueur de 22 ans Guillaume Eyango a terminé meilleur marqueur avec 18 points à 7/10 aux tirs, tandis que les recrues Aurèle Brena-Chemille (20 ans) et Ilane Fibleuil (19 ans) ont respectivement marqué 9 et 8 points. Membre de la génération 2004 comme Brena-Chemille, Imanol Prot (20 ans) a lui aussi scoré 8 points, en plus de 3 rebonds et 3 passes décisives. De retour à Poitiers cet été après être parti pendant huit saisons, le grand intérieur Naoll Balfourier (21 ans) a aussi participé à la fête avec 3 points, 4 rebonds et 1 contre. On peut aussi compter les performances rassurantes des joueurs plus expérimentés comme Jonathan Jeanne (14 points, 8 rebonds) ou Jahvon Blair (11 points, 4 passes décisives).

De manière générale, les poitevins ont produit un jeu séduisant grâce à la fougue de la jeunesse, tirant notamment autant de 3-points que de 2-points (31), pour un très bon pourcentage global (39%). Ils ont aussi réussi plus de passes décisives (16) que perdu de ballons (14). En face, Raijon Kelly a dominé les débats côté nantais avec 18 points.

« Les voyants étaient plutôt au vert au niveau de l’état d’esprit, c’est une satisfaction. On a aussi pu voir que l’on a une équipe avec beaucoup de fougue, beaucoup de jeunesse. Il y a de l’envie. C’est un bon début » a expliqué le coach Andy Thornton-Jones auprès de La Nouvelle République. « S’ils jouent comme ça toute la saison on va se régaler » annonçait de son côté un fan de l’équipe sur les réseaux sociaux.