Pour son entrée en lice au top 16, Dijon s’incline contre Ludwigsbourg

Voilà un top 16 qui ne commence pas sous les meilleures hospices pour Dijon. À la maison au palais des sports Jean-Michel-Geoffroy pour débuter la seconde phase de la Ligue des Champions, la JDA s’est inclinée face à Ludwigsbourg (82-89). L’équipe allemand a notamment pu compter sur son bouillant arrière américain Silas Melson dans le dernier quart-temps (15 points, 23 au final) pour l’emporter en Bourgogne.

Dijon tentera de se relever contre Galatasaray

Si Ludwigsbourg a le mieux terminé la partie, c’est pourtant Dijon qui avait d’abord la maîtrise des débats. Bien emmené par David Holston (13 points, dont 10 en MT1, et 6 passes décisives) et Leyton Hammonds (11 points, dont 9 en MT1, et 5 rebonds) dans le premier acte, la JDA était devant à la pause (47-41). Mais en seconde période, la dynamique s’est inversée face à une équipe allemande très adroite ce mardi soir en Côte d’Or (11/24 à 3-points contre 10/28 pour Dijon). Devant à l’entame de l’ultime période à la faveur d’un très bon 3e quart-temps (59-63), les Jaunes et Noirs ont su résister grâce notamment à leur arrière américain Silas Melson. Ce dernier a inscrit 15 des 26 points de son équipe dans ces dix dernières minutes.

Pour tenter de rebondir après cette entame de top 16 loupée, la JDA Dijon se déplacera sur le terrain de Galatasaray, équipe elle aussi défaite lors de cette première journée sur le parquet de Bonn.

