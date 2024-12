Poussé vers la sortie au Portel, C.J. Kelly rebondit à Chypre

C.J. Kelly n’est plus un joueur de l’ESSM Le Portel. Le club chypriote de l’AEL Limassol a annoncé la signature du meneur/arrière américain pour le reste de la saison 2024-2025.

Ce départ de C.J. Kelly (1,96 m, 26 ans) du Portel n’est pas une surprise. Début novembre, le club stelliste a grandement ouvert la porte de sortie au combo-guard suite à l’arrivée de DeOndre Burns (1,90 m, 27 ans). Même si l’ESSM ne pouvait pas se mettre de rompre son contrat. « Contrairement à 90% des équipes du championnat, on n’a pas les moyens pour dire : « Toi, tu ne nous plais pas » », indiquait Éric Girard après la victoire héroïque à Strasbourg lors de la 8e journée de Betclic ELITE. « C’est un bon garçon, il travaille bien mais on attendait un 2-1 et il ne peut pas être 2… Donc on ne peut pas lui dire : « Tu t’en vas, combien on te doit ?! » S’il veut rester, il restera, si ça lui complait d’être là, dans ce rôle-là… »

En 8 matchs de Betclic ELITE, C.J. Kelly affichait des moyennes de 1,9 point et 1,1 passe décisive en 11 minutes de jeu en moyenne.

Ainsi, plus d’un mois après son dernier match avec Le Portel (le 12 novembre dernier), C.J. Kelly a donc trouvé un nouveau club. À l’AEL Limassol (13 fois champion de Chypre), il découvrira sa 3e formation chez les professionnels, après Montferrat en 2e division italienne et donc Le Portel en Betclic ELITE.