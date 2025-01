Poussif, l’Élan Chalon enfonce La Rochelle : une seule victoire pour le promu au terme de la phase aller

Malheureusement, Julien Cortey va pouvoir répéter sa phrase phare du moment… « J’en ai marre de dire : on n’est pas loin et on joue mieux », soupirait-il la semaine dernière, après avoir tenu tête à l’ASVEL. Dernier de Betclic ÉLITE avec une seule victoire au compteur en 14 journées de championnat, le Stade Rochelais a joué crânement sa chance ce samedi soir à Chalon-sur-Saône. Tout proche de s’imposer au Colisée, l’équipe maritime s’est pourtant une nouvelle fois inclinée (62-65).

Gaudoux de partout



Malgré une très mauvaise entame de match (8-2, 4′), le Stade Rochelais a infligé un 12-0 aux Chalonnais pour prendre les commandes dans ce premier quart-temps (13-15, 10′). Bousculés en début de partie, les Maritimes ont pu compter sur l’efficacité du duo Jubrile Belo (15 points à 5/8 aux tirs et 6 rebonds) – Jakub Niziol (8 points à 3/7 aux tirs et 4 rebonds) pour virer en tête.

Bien accroché par une équipe rochelaise qui a joué sans complexe, l’Élan Chalon s’est appuyé sur son capitaine Lionel Gaudoux (18 points à 8/9 aux tirs et 9 rebonds) pour repasser devant juste avant la mi-temps. Dans ce match de séries, les locaux ont passé un 10-0 aux Maritimes pour rentrer aux vestiaires en tête (31-26, 20′).

La Rochelle n’y arrive toujours pas



Pourtant repoussés à dix longueurs des locaux au cœur du troisième quart-temps (45-35, 25′), les Rochelais ont su faire le dos rond et s’appuyer sur l’efficacité de Joshiko Saibou (14 points à 5/13 aux tirs) pour rester au contact à dix minutes du terme (50-46, 30′). Dans une fin de match irrespirable, l’Élan Chalon a pu compter sur le sang-froid et l’efficacité de Jeremiah Hill (13 points à 5/12 aux tirs et 3 rebonds) pour conserver l’avantage jusqu’au bout.

Si le Stade Rochelais a fait preuve d’une belle résistance, c’est bien l’Élan Chalon qui a eu le dernier mot, engrangeant sa quatrième victoire en cinq rencontres sous l’ère Delord, malgré une prestation poussive. Revenue à deux points des locaux à 4 secondes du terme, La Rochelle était tout proche de l’emporter, en vain. L’équipe maritime s’incline de peu une nouvelle fois et peut nourrir quelques regrets. À la mi-saison, la situation de l’équipe charentaise est alarmante : une seule minuscule victoire (à Dijon), deux longueurs de retard sur le barragiste et quatre sur le 14e. Comment espérer un miracle dans de telles conditions ?!