Premier départ de la saison en LNB : Tidjan Keita ne pourra honorer son contrat avec l’Alliance Sport Alsace

Alors que de nombreux clubs de Pro B recherchent encore leur poste 5 étranger, l’Alliance Sport Alsace vient de perdre son pivot. Un big man JFL qui plus est, afin de situer l’ampleur du coup dur pour le club bas-rhinois. N’ayant pas réussi sa visite médicale, « ne réunissant pas les conditions physiques pour démarrer la saison », Tidjan Keita (2,08 m, 27 ans), en délicatesse avec ses genoux (il s’était fait opérer l’an dernier), ne fera pas partie de l’effectif de Nebojsa Bogavac.

Particulièrement dommageable pour l’ASA tant Tidjan Keita avait tout du profil type de la révélation de la saison, après un printemps plutôt convaincant avec Nantes (8,2 points à 71%, 5,3 rebonds et 1 passe décisive en 12 matchs). Dans son malheur, l’entente entre Gries-Oberhoffen et Souffelweyersheim pourra tout de même se satisfaire d’avoir conservé deux atouts NJFL dans sa manche, avec seulement deux étrangers pour l’instant dans son effectif (Shannon Bogues et Djordje Milosevic), ce qui étend le périmètre de recherche. L’ASA aurait déjà bien avancé dans sa quête de renfort, ciblant notamment des pistes en sortie d’université.

Avant le traditionnel écrémage de l’automne, pour raisons sportives, l’ancien intérieur du GET Vosges et de Blois est le premier joueur mis à la porte pour cette saison 2024/25 en LNB.