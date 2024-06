Tidjan Keita et Djordje Milosevic, deux recrues pour l’Alliance Sport Alsace

Ce jeudi, l’Alliance Sport Alsace a largement renforcé son effectif 2024/25 avec deux annonces simultanées de signatures : Tidjan Keita (2,08 m, 27 ans) puis Djordje Milosevic (1,99 m, 30 ans).

Le premier cité a fait ses preuves en Pro B sur le dernier trimestre. À la tête d’un parcours atypique (trois jours de contrat avec les Phoenix Suns, la G-League, les divisions inférieures allemandes, la ligue d’été canadienne, Israël, le GET Vosges et un match à Blois), l’international guinéen a séduit dans le marasme de Nantes. Capable de dominer la raquette du champion rochelais (13 points et 10 rebonds), il a tourné à 8,2 points à 71% et 5,3 rebonds en 12 matchs.

En plus de Tidjan Keita, l’Alliance Sport Alsace a également annoncé l’arrivée d’un revenant en la personne de Djordje Milosevic (1,99 m, 30 ans). Vainqueur de la Leaders Cup Pro B 2022 avec l’ALM Évreux (15,6 points, 5,3 rebonds et 4 passes décisives), l’ailier serbe avait ensuite été l’un des éléments majeurs de la belle saison de Champagne Basket en 2022/23, conclue aux portes de la Betclic ÉLITE (12,2 points à 47%, 4,7 rebonds et 3,3 passes décisives). Mais une grave blessure au genou l’a stoppé dans son élan et a dissuadé le club marnais de le prolonger. Relancé en Bosnie-Herzégovine avec le Borac Nektar pendant un mois au printemps (8,3 points, 5,9 rebonds et 2,3 passes décisives), il tentera de prouver qu’il a récupéré toutes ses capacités et qu’il peut toujours être un joueur dominant en Pro B.