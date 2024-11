Premier double-double en NBA pour Yabusele et les Sixers gagnent enfin

Alors que Joel Embiid et Paul George sont retournés à l’infirmerie, Guerschon Yabusele (2,01 m, 28 ans) a réintégré le cinq majeur des Sixers de Philadelphie ce vendredi 22 novembre. Et l’ailier-fort français a signé son premier double-double en NBA (10 points et 11 rebonds en plus de 3 passes décisives), malgré une maladresse à 2-points (2/8) qu’on lui connaît peu. Surtout, les Sixers ont signé leur troisième victoire de la saison, en 15 matches, face aux Brooklyn Nets (113-98). De quoi sortir un peu la tête de l’eau.

Ancien joueur de Philadelphie, Nicolas Batum (2,03 m, 35 ans) a contribué au 10e succès des Los Angeles Clippers. Les Californiens ont encore laissé leurs adversaires, à savoir Sacramento, à moins de 100 points. Dans cette victoire 104-88, l’ancien capitaine de l’équipe de France a cumulé 9 points à 3/6 (dont 3/5 à 3-points) et 3 rebonds en 18 minutes.

Dans les autres rencontres, les Français ont perdu. En déplacement à Chicago, Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) a du se contenter de 16 minutes de jeu, pour 4 points à 2/4, 1 rebond, 1 passe décisive et 1 interception. Les Atlanta Hawks ont perdu 136-122 chez les Bulls.

Les Wizards d’Alexandre Sarr (6 points à 3/9, 9 rebonds et 1 passe décisive en 28 minutes) et Bilal Coulibaly (6 points à 2/9, 7 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 5 fautes en 40 minutes) ont longtemps tenu bon face à Boston avant de décrocher lors du dernier quart-temps (96-108). Enfin, Rayan Rupert (1,99 m, 20 ans) a essentiellement joué en fin de rencontre lors de la large défaite de Portland à Houston (116-88), pour 5 points à 2/7, 3 rebonds et 3 balles perdues en 16 minutes.