Quand la blockchain réinvente le sponsoring: étude de cas des clubs Pro B

Quand un sponsor quittait autrefois le panneau LED après trois quarts-temps, son logo ­s’éteignait avec les spots. Aujourd’hui, le même espace devient un QR code menant à une page blockchain: un clic, et le fan acquiert une part numérique de son club. Plusieurs équipes de Pro B testent déjà cette levée “on-chain”, cherchant du capital frais sans dépendre d’un seul annonceur textile ou boisson.

Pour situer le sujet, les analystes classent cette pratique parmi les verticales blockchain sportives, au même titre que le très surveillé bitcoin sports betting — un rappel utile de la frontière réglementaire à ne pas franchir.

Blockchain Sponsoring — Mode d’emploi

Avant de comparer montages et budgets, posons le décor: la blockchain offre aux clubs trois leviers distincts pour lever des fonds sans passer par le sponsor maillot classique. Le fan token agit comme un bon d’achat digital assorti d’un droit de vote festif; l’NFT de billet scelle l’entrée au match et la revendre sur un marché secondaire sans fraude; le security token, lui, ouvre la porte au quasi-capital soumis au regard de l’AMF.

Chacun de ces outils sert le même objectif — renforcer la trésorerie — mais leurs obligations comptables et leurs promesses aux supporters forment un éventail que chaque direction doit examiner avant de signer la première transaction on-chain.

Outil tokenisé Support technique Objectif financier Avantage supporter Fan token Smart-contract ERC-20 Cash immédiat (merch, matchs) Vote pour le maillot ou la musique d’entrée NFT billet Standard ERC-721 + QR dynamique Traçabilité marché secondaire Souvenir­/extra vidéo lié au bloc Security token Plateforme STO régulée (ex. Securitize) Apport en quasi-fonds propres Dividende indexé sur résultat du club

Trois modèles, trois cadres juridiques : le fan token s’apparente à un bon d’achat gamifié ; le NFT gère la billetterie en supprimant le marché noir ; le security token, lui, tombe sous l’AMF, car il ouvre droit à une part des profits. C’est cette dernière piste qu’a retenue l’Élan Béarnais.

Cas 1 : L’Élan Béarnais et son Security Token Offering

Au printemps 2022, le club palois, repris par CounterPointe Sports Group, lance le PBT Token sur Avalanche avec la plateforme Securitize. Le montage : 500 lots de 500 tokens au prix d’introduction de 0,90€ l’unité ; soit 225 000€ placés dès la première fenêtre destinée aux investisseurs français. L’objectif global prévoit jusqu’à 10 millions de tokens, équivalant à 40% du capital, mais sans droits de vote directs — un schéma validé par un document d’information simplifié hors visa AMF.

Pourquoi Avalanche?

Finalité sous-seconde: indispensable pour flasher le QR au bord du parquet et voir la transaction confirmée avant la fin du time-out.

Frais ≈ 0,001 € par transfert, dix fois moins que sur Ethereum au même moment.

Pourquoi Securitize?

KYC intégré pour chaque acheteur, données stockées en “cold storage” européen.

Registre actionnarial exportable vers l’AMF en CSV signé PGP.

Indicateur Avant STO (2021) Après 1ʳᵉ tranche (2023) Budget joueurs 3,1 M € 3,6 M € Taux d’occupation Palais des Sports 78% 85% Recettes hors billetterie 0,9 M € 1,4 M €

Les jetons demeurent gelés douze mois ; la revente secondaire passera par Securitize Markets, assurant un spread contrôlé. Le club prévoit d’allouer 60% des fonds à la masse salariale, 25% à la rénovation du centre d’entraînement et 15% aux frais d’émission. Résultat: plus de trésorerie sans céder la gouvernance sportive, et une communauté qui se sent copropriétaire chaque fois qu’elle scanne son portefeuille.

Feuille de route pour les autres clubs Pro B

Audit juridique express – démarrez par un mémo d’avocat: statut associatif ou SASP, limiter la part tokenisée à < 49 % du capital, vérifier les seuils de l’AMF (article L.552-1 CMF), prévoir une clause de rachat si le coach doit recruter hors fenêtre FIBA.

Choix de la plateforme – comparez au moins trois prestataires STO: frais d’émission, localisation des serveurs, module KYC en français. Demandez un délai d’onboarding ferme; Securitize a livré Pau-Orthez en huit semaines chrono.

Double validation financière – fixez le prix initial avec votre DAF, puis testez-le via un sondage auprès de 200 abonnés fidèles; l’Élan Béarnais a remonté une élasticité optimale à 0,90 € le token au lieu de 1 €, évitant 15 % de perte de souscription.

Plan média quadriphase : teasing QR code dans la salle → live AMA Twitch avec le président → newsletters segmentées supporters/partenaires → rappel J-3 avant clôture. Comptez trois semaines entre teaser et closing.

KPI à 12 mois – ciblez : +4 % d’affluence moyenne, +12 % de revenus boutique, Gini de détention des tokens < 0,35 (communauté pas trop concentrée), et trésorerie dédiée aux salaires respectée à 90 %.

Le sponsoring blockchain donne enfin aux clubs de Pro B un bras de levier que la publicité classique ne fournissait plus. En sécurisant la partie légale et en pilotant les données dès le premier QR code, chaque équipe peut transformer quelques mètres carrés de parquet en capital patient, tout en embarquant ses supporters dans l’aventure financière.