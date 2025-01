Quand les joueurs de Poissy, Melvyn Da Silva et Valdelicio Joaquim, sont reçus à l’Elysée par Emmanuel Macron

Une soirée mémorable avant un retour sur le parquet. Ce jeudi soir, Melvyn Da Silva (1,99 m, 25 ans) et Valdelicio Joaquim, deux joueurs de Poissy évoluant en Nationale 1 masculine, ont eu l’honneur d’être reçus à l’Élysée par le président Emmanuel Macron.

Les deux internationaux angolais ont participé à un dîner d’État en l’honneur du président angolais, João Lourenço, et de son épouse. Cette visite officielle, centrée sur les relations économiques et diplomatiques entre la France et l’Angola, a permis de mettre en lumière des figures emblématiques du sport angolais, à commencer par Da Silva et Joaquim, représentants d’un basket qui fait la fierté de leur pays.

En Angola, le basket est bien plus qu’un sport : c’est une passion nationale, incarnée par une sélection masculine au palmarès riche et respecté sur le continent africain.

Après ce moment dans les salons de l’Élysée, Da Silva et Joaquim ont pris la direction des Sables-d’Olonne pour affronter l’équipe locale ce vendredi. Un contraste marquant entre les fastes parisiens et l’intensité des parquets de Nationale 1.