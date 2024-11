Quand Rudy Gobert soutient publiquement Robert Kennedy Jr, le nouveau ministre complotiste de Donald Trump

En trois mots, Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) aura complètement enflammé X : « Let’s go Robert Kennedy Jr », soit littéralement « Allez Robert Kennedy Jr ». Une marque de soutien claire au nouveau ministre de la santé des États-Unis, tout juste nommé par le président-élu Donald Trump.

Or, Robert Kennedy Jr est connu pour avoir propagé plusieurs théories du complet, notamment concernant les vaccins contre le Covid-19 et de prétendus liens entre vaccination et autisme. Selon le neveu du président assassiné John F. Kennedy, qui ne dispose d’aucune formation scientifique, la pandémie de Covid-19 trouve ses origines dans un laboratoire de la ville de Wuhan et aurait été diffusée dans le but de mettre en place une sorte de totalitarisme mondial via notamment le port du masque imposé à la population et la vaccination obligatoire. En 2022, il avait dû s’excuser pour avoir déclaré qu’Anne Frank était dans une meilleure situation lorsqu’elle se cachait, avec sa famille, des Nazis que les gens d’aujourd’hui, forcés de se faire vacciner, un acte digne d’un régime totalitaire selon lui.

Particulièrement controversé, RFK est également associé à l’épidémie de rougeole qui a tué 83 personnes, majoritairement des enfants, aux îles Samoa entre 2019 et 2020. Kennedy y est accusé d’avoir joué un rôle indirect dans la réduction de la couverture vaccinale aux Samoa. En 2018, Kennedy a visité l’archipel et a exprimé publiquement ses préoccupations sur la sécurité des vaccins, soutenant l’idée qu’ils pouvaient être dangereux, alimentant ainsi les doutes et la méfiance parmi la population locale. Lors de l’épidémie, il a ensuite adressé une lettre de quatre pages au Premier ministre, dans laquelle il a suggéré que le vaccin contre la rougeole, lui-même, pourrait être à l’origine des milliers de cas.

Un tweet déjà vu plus de 7 millions de fois

« Pendant trop longtemps, les Américains ont été écrasés par l’industrie alimentaire et les laboratoires pharmaceutiques qui se sont livrés à la tromperie et à la désinformation en matière de santé publique », a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social. Avec RFK à sa tête, le ministère « jouera un grand rôle pour assurer que tout le monde sera protégé des produits chimiques, des polluants, des pesticides, des produits pharmaceutiques et des additifs alimentaires dangereux qui ont contribué à l’énorme crise de santé dans ce pays », poursuit le futur président.

Neuf heures après sa publication, le tweet de Rudy Gobert a déjà été vu plus de 7,4 millions de fois et suscite de très nombreuses réactions, la plupart lui rappelant son rôle de « patient-zéro » du Covid-19 en NBA, une partie de l’audience américaine lui reprochant encore d’être celui qui a mis le championnat en pause en mars 2020 après avoir touché tous les micros lors d’une conférence de presse, 48 heures avant d’être le premier joueur testé positif.