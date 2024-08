Quand Saint-Amand précipite l’annonce de la grossesse de Pauline Lithard : Ewl Guennoc arrive en remplacement

Relégué en Ligue 2, Saint-Amand devra faire sans sa capitaine Pauline Lithard (1,64 m, 30 ans). Et ce pour une très bonne raison : la Colmarienne a annoncé à son club le 13 août qu’elle serait indisponible pour toute la saison en raison de l’arrivée prochaine d’un enfant.

« Après 12 saisons en tant que basketteuse professionnelle, la prochaine saison sera différente pour moi », écrit l’ancienne meneuse de Landerneau. « Il est tempos pour moi de mettre de côté mon rôle de basketteuse pour envisager celui de future maman. Je laisse donc les baskets dans le placard cette saison et je les retrouverai avec encore plus de plaisir en 2025. Je deviens désormais la première supportrice des Green Girls ! »

« J’aurais aimé attendre mais mon club était visiblement impatient de vous l’annoncer »

Pour compenser son absence, Saint-Amand a embauché Ewl Guennoc (1,74 m, 23 ans), qui arrivera dans le Nord avec l’envie de se relancer. Étoile montante du championnat il y a quelques années (9,7 points, 3,6 rebonds et 3,6 passes décisives en 2020/21 avec Mondeville), la Bretonne fait du surplace depuis deux saisons. Barrée à Charleville-Mézières pour son arrivée en LFB, prêtée à Charnay, repartie à l’USOM qui a souhaité mettre un terme à son contrat après seulement un an, elle sort d’une saison plus anonyme à Toulouse (2,7 points à 28%, 2,2 rebonds et 2,6 passes décisives), avec qui elle a atteint la finale de Ligue 2.

Un seul hic dans l’annonce de Saint-Amand, et il est de taille, son timing. Pour cause, Pauline Lithard souhaitait visiblement patienter avant d’officialiser la nouvelle de sa grossesse au grand public, et le fait que tout le monde apprenne d’une telle façon qu’elle va devenir un maman manque légèrement d’élégance. « J’aurais aimé attendre encore quelques semaines avant de vous annoncer la nouvelle mais mon club était apparemment impatient à l’idée de vous l’annoncer », regrette l’Alsacienne sur Instagram.