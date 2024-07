Quatre défaites d’affilée pour l’équipe de France : record égalé sous l’ère Collet !

Vaincue 82-83 par l’Australie ce dimanche soir à Orléans pour son dernier match de préparation avant les Jeux olympiques de Paris 2024, l’équipe de France a concédé sa quatrième défaite d’affilée (65-70 contre l’Allemagne, 67-79 contre la Serbie, 73-85 contre le Canada). Ce qui représente un record sous l’ère Vincent Collet, démarrée en 2009, sans toutefois être une première.

Une rengaine des années olympiques

À vrai dire, cela semble désormais être une constance des années olympiques, si ce n’est Londres 2012. Une fois la qualification décrochée à Manille en 2016, les Bleus s’étaient relâchés avec trois revers en amicaux contre la Serbie (88-105), la Croatie (70-76) et l’Argentine (79-86), avant d’entamer l’olympiade de Rio par une correction face à l’Australie (66-87). Bis repetita en marge des JO de Tokyo 2021 : d’abord un impair face à la Grande-Bretagne à Pau (73-94) en qualifications pour l’EuroBasket 2022, puis un 0/3 en préparation, deux défaites contre l’Espagne (77-86 et 79-87) et une face au Japon (75-81). Pour un bilan contrasté : un fiasco au Brésil et une réussite quasi-absolue à Saitama…

La préparation la plus difficile

Quatre revers d’affilée en préparation avant une grande compétition internationale, cela n’était, en revanche, jamais arrivé jusqu’ici sous le mandat de Vincent Collet. L’ancien record avait été établi à trois, en 2021 et 2016, donc, mais aussi 2010.

Pour trouver trace d’une pire série dans les archives, il faut remonter à cheval sur les années 2007 et 2008. Entre la déliquescence de la fin de l’Euro madrilène et le début de la baroque préparation version Michel Gomez, les Bleus avaient concédé… huit revers de rang ! Un autre temps… espérons.