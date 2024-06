Quentin Ruel rempile à Angers

Malgré la relégation de l’EAB en Nationale 1, Quentin Ruel (2,02 m, 24 ans) reste à Angers. L’intérieur normand a accepté de prolonger son contrat avec le club relégué, découvrant ainsi la troisième division.

🔥 𝗤𝘂𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻 𝗥𝗨𝗘𝗟 sera toujours Angevin la saison prochaine ! Notre numéro 2⃣6⃣ continue son aventure sous les couleurs de l'EAB !#GagnonsEnsemble ⭐️ pic.twitter.com/pgCpnAmvmt — EAB – Etoile Angers Basket (@EABasket49) June 18, 2024

Formé à Cholet Basket, ensuite passé par Rouen et Quimper, il sort de sa deuxième descente consécutive, avec une production moindre que sous les couleurs des Béliers (4,7 points à 38% et 3,7 rebonds). Charge à lui, donc, de rebondir en Nationale 1. « On a très vite eu envie de continuer à travailler ensemble », se réjouit l’entraîneur John Delay au micro du Courrier de l’Ouest. « Ça s’est fait naturellement. Il aura un rôle différent de celui qu’il avait l’année dernière et il a été sensible à ce projet. Quentin a les qualités techniques et tactiques pour être un élément majeur en N1, mais il sait qu’il va avoir du travail. Le fait qu’il accepte de prolonger, c’est un signe important. » Après tous les départs, Ruel est le premier à dire oui à l’EAB pour la saison 2024/25.